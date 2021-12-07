Перше покоління дітей, які отримають ці кошти, з’явиться у 2037 році.

Виплати за економічними паспортами отримають громадяни, народжені з 1 січня 2019 року.

Про це в коментарі ДОМ розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Йдеться про 620 тисяч гривень кожному повнолітньому українцю.

Гроші до Фонду майбутніх поколінь почнуть надходити лише з наступного року. Як уточнює "Економічна правда",перший державний внесок становитиме, попередньо, 21,8 млрд грн. Така сума має покрити внески у дві мінімальні зарплати за усіх дітей, народжених з 2019 по 2023 рік.

"Тому 2019 та 2020 роки додатково кладуться на плечі цього фонду. До того ж на суму виплат впливає тривалість нарахувань. Виходить, що у дитини, яка народилася з 1 січня 2022 року, є рівно 18 років до отримання своєї суми. А у того, хто народився з 1 січня 2019 року, менше років для акумуляції накопичень на особистому рахунку", — пояснив Усенко.

Читайте такожКурс долара в обмінниках впевнено продовжує йти вгоруКрім того, повнолітні громадяни, претенденти на виплату, повинні мати українське громадянство й проживати в Україні протягом останніх п’яти років.

Як отримати виплату

Фізично кошти отримати не вдасться. Їх можуть скерувати напряму на здобуття вищої і професійно-технічної освіти в Україні, власне житло чи пенсійні накопичення у недержавному пенсійному фонді.

На випадок важких хвороб передбачена можливість дострокового зняття коштів. У разі смерті учасника фонду, кошти отримає його спадкоємець без прив’язки до визначених законом цілей.

Економічний паспорт українця: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у своєму щорічному посланні до парламенту Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Основою для фінансування цієї ініціативи мав стати законопроект №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України.

"Ми направимо ці кошти на наших дітей. ...ці кошти - плата за використання наших надр - буде накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України. Після досягнення повноліття діти зможуть використовувати ці накопичення для отримання освіти або покупки власного житла", - казав президент.

6 грудня стало відомо, що Зеленський вніс проект закону про економічний паспорт українця на розгляд Верховної Ради.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, очікується, що кожна дитина отримає мінімум 10-12 тисяч доларів. Він також зазначав, що до програми економічних паспортів можуть додати й доходи від оренди державних земель.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк припускав, що на фінансування економічних паспортів йтиме вся рента або тільки від руди.

Так, вся рента (не лише з надр) становить 41,5 млрд грн (на 2022 рік заплановано 47 млрд грн), рента за користування надрами загальнодержавного значення - 35,2 млрд грн (заплановано 41 млрд грн), а рента на залізну руду - 3,5 млрд грн (на 2022 рік передбачено 4,5 млрд грн).

Автор: Віолетта Орлова