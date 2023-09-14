Наступного тижня готівковий курс долара перебуватиме в коридорі 36,80-37,80 грн/дол.

Наступного тижня ситуація на українському валютному ринку може дещо змінитися з урахуванням того, що Національний банк України знизив ключову ставку до 20%, а також з урахуванням очікуваних змін у валютному регулюванні.

Про це у коментарі УНІАН розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, зазначивши при цьому, що курс долара перебуватиме в коридорі 36,80-37,80 грн/$. Щодо євро, то, за словами Лєсового, тут курс залежатиме від Федеральної резервної системи США (від "міжнародного курсу"), який поки передбачити досить складно. Банкір припускає, що коридор євро трохи розшириться до 40-41,5 грн/€.

"Є достатньо підстав вважати, що протягом 18-24 вересня ситуація на готівковому валютному ринку буде дещо "новою": після ухвалених рішень 14 вересня зі зниження облікової ставки та очікуваних змін у валютному регулюванні, а також оприлюдненому новому інфляційному прогнозі готівковий курс долара перебуватиме в коридорі 36,80-37,80 грн/$", - сказав експерт.

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Лєсовий зазначив, що після "шаленого серпня" на готівковому ринку ситуація знову набула ознак стабільності та прогнозованості. Вагомим чинником, що насамперед стабілізував попит та пропозицію на готівку стало два оперативних і дієвих рішення НБУ: дозвіл банкам продавати готівкову валюту населенню на суму до 50 тис. грн без зазначення причин чи обставин продажу, та реанімація депозитів з конвертацією - НБУ вдвічі (до 200 тис. грн) збільшив ліміт придбання населенням безготівкової валюти з подальшим обов'язковим її розміщенням на депозитах.

"Для регулятора було вкрай важливим в умовах закриття кількох мережевих обмінних пунктів знизити ажіотаж громадян на валютні операції, і це вдалося за лічені дні", - наголосив експерт.

Серед інших вагомих факторів, що формуватимуть ситуацію на валютному ринку, Лєсовий назвав розвиток економіки країни.

"Це стосується як великих підприємств, так активізації малого та середнього бізнесу: наприклад, кількість ФОПів уже понад 2 млн, приріст становить в середньому 25 тис. суб’єктів підприємництва на місяць (розуміємо, що від зростання бізнес-активності напряму залежить обсяг податкових відрахувань до бюджету)", - пояснив банкір.

На ситуацію на валютному ринку впливають і обсяги та своєчасність макрофінансової підтримки України, що дає змогу покривати частину видатків бюджету. Крім цього, попри тривалий ракетний і шахедний терор портової інфраструктури, триває пошук рішення для поновлення експорту сільгосппродукції, що потенційно може дати Україні до $800 млн щомісячно.

"Отже, як і місяць тому, наступного тижня ринок "житиме" очікуваннями подальшої лібералізації, що має втілитися у повернення плаваючого курсу валют. Проте глобальні (трендові) зміни зараз є малоймовірними", - резюмував Лєсовий.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 14 вересня, послабшав на 10 копійок – до 38,30 грн за долар. Щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 15 копійок і складає 41,35 грн за євро.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 14 вересня, подорожчав на 10 копійок – до 38,00 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,10 грн за євро.

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