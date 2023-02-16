Повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора банку "Преміум" завершені.

Фонд гарантування вкладів фізосіб завершив ліквідацію ПАТ "Комерційний банк Преміум".

Як зазначаєтьс в повідомленні Фонду, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора банку "Преміум" завершені.

"7 лютого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ КБ ПРЕМІУМ як юридичної особи", - йдеться у повідомленні.

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"Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідований", — зазначили у Фонді.

Банк"Преміум"

Банк "Преміум" працював на ринку України з 2007 року.

11 лютого 2016 року Національний банк України вирішив ліквідувати банк "Преміум" за прискореною процедурою, без введення тимчасової адміністрації, через порушення банком законодавства у сфері фінансового моніторингу.

15 липня 2020 року Верховний суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум".

ВСУ відмовив за касаційною скаргою Нацбанку проти банку "Преміум" і постановив скасувати рішення регулятора про ліквідацію банку, а також скасувати рішення ФГВФО про початок ліквідаційної процедури.

Неплатоспроможні банки

23 липня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з ProZorro відкрили доступ до реєстру неплатоспроможних банків. У реєстрі можна подивитися статус всіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, в тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

7 вересня 2020 року Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

14 грудня 2020 року правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення акціонерного товариства "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних.

У серпні 2022 року правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк СІЧ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов'язань перед Нацбанком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

У червні до категорії неплатоспроможних був віднесений "Мегабанк" у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

У квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану і три місяці після його завершення.

8 лютого 2023 року правління Нацбанку ухвалило рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних.

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