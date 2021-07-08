Субсидії українцям виплатять відразу за два місяці.

Міністерство соціальної політики направило 1,1 млрд грн в регіони для виплати субсидій на житлово-комунальні послуги, перепризначені за новими правилами.

Як повідомила прес-служба міністерства, українці отримають кошти одразу за два місяці – травень та червень.

"До банківських установ спрямовуються кошти у сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Звертаємо увагу, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці – травень та червень 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банківських установах та "Укрпошті" для проведення виплат. Одержувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця.

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Раніше Мінсоцполітики повідомило, що в окремих містах України перепризначення субсидії на наступний період було проведено не в повному обсязі – це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Відомство звернулося до Асоціації міст України з проханням "скоординувати роботу міст для завершення найближчим часом процедури перепризначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які мають на неї право".

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2021 року Кабінет міністрів зробив жорсткішими вимоги при призначенні житлових субсидій. В зв'язку з ухваленими змінами, бажаючі отримувати державну допомогу повинні переоформити документи в будь-який час упродовж п'яти місяців, починаючи з травня.

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Автор: Ганна Нагорна