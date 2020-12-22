Планується, що реалізація даного проекту матиме позитивний вплив на вартість кредитів для малого та середнього бізнесу.

Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні прийняв постанову "Про внесення змін до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році", якою розширив коло потенційних банків-кредиторів для відбору на отримання портфельних гарантій.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Читайте такожНацбанк ввів антикризові заходи на період локдауну

"Згідно з прийнятою постановою, яка регламентує порядок надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році, буде спрощено доступ потенційних банків-кредиторів, які зможуть взяти участь у відборі для отримання часткового гарантування державою зобов'язань по портфелю кредитів малого і середнього бізнесу", - сказано в повідомленні.

Крім того, до порядку будуть внесені наступні зміни: знімаються обмеження щодо наявності в портфелі потенційних банків-кредиторів не менше 500 кредитних договорів; спрощується і скорочується в часі процедура формування портфеля кредитів; подовжується термін подачі заявок для участі в програмі банками-кредиторами; зменшується розмір плати агенту на етапі підготовки документів, поки банки-кредитори ще не надають кредити та не мають джерел для відшкодування своїх витрат.

Планується, що реалізація даного проекту збільшить коло потенційних кредиторів, підвищивши конкуренцію між ними, і матиме позитивний вплив на реалізацію програми в цілому і вартість кредитів для малого і середнього бізнесу, зокрема.

Закон про держгарантії

3 вересня Верховна Рада прийняла закон про державні гарантії, які надаються на портфельній основі за кредитами перед банками.

Антикризові заходи НБУ

22 грудня 2020 року Національний банк України запровадив комплекс антикризових заходів щодо підтримки банківського сектору та економіки на період запроваджених обмежувальних заходів, у тому числі посиленого карантину (з 8 до 24 січня 2021 року).

Зокрема, банкам рекомендується реструктуризувати кредити позичальників, які через введення обмежувальних заходів не можуть обслуговувати кредити.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький