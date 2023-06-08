При цьому 41% опитаних не змінювали місце роботи.

Кожен другий українець (59%) відчув погіршення власного економічного становища за останні півроку, водночас третина (35%) не відчула змін, а у 6% громадян доходи зросли.

Як свідчать результати соціологічного опитування українців групою "Рейтинг", 71% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 13% – протилежної думки, ще 16% – не змогли оцінити.

"Як і влітку минулого року, наразі спостерігається невелике зменшення кількості тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний, й збільшується кількість тих, хто не визначився в оцінках. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного", - йдеться в дослідженні.

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Також в рамках опитування 41% громадян з тих, хто працював до війни, повідомили, що працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% – працюють частково, 13% – знайшли нове місце роботи. Попри це третина таких опитаних до цього часу не працює.

У динаміці збільшилась кількість тих, хто знайшов нову роботу. Краща ситуація з роботою у чоловіків та людей середнього віку. Серед переселенців у динаміці суттєво зросла кількість тих, хто зміг працевлаштуватись на нове місце – кожен третій з них зміг знайти нову роботу, частка непрацюючих серед них зменшилась з половини до третини.

Ринок труда в Україні

Станом на травень 2023 року пинок праці в Україні стрімко відновлюється. Роботи стало в 5 разів більше. Роботодавці значно збільшили попит на прибиральників, охоронців, барменів та офіціантів.

За даними аналітиків у квітні шукачі створили та оновили на 18% менше резюме, ніж у березні. Переважно нові кандидати прибували за посадами: продавець-консультант, менеджер з продажу, адміністратор, водій, офіс-менеджер, бармен / бариста, бухгалтер, офіціант, оператор контакт-центру, охоронець.

Найвищий попит шукачів на роботу спостерігається у Київській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях. Найнижчий - у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях.

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