Міжнародний валютний фонд не кредитує Україну через те, що механізми боротьби з корупцією і стан витрат коштів з бюджету "катастрофічно погані", заявляє нардеп.

Проект бюджету на 2021 рік не прийнятий через те, що він є фейковим. Таку думку в програмі "Право на владу" на каналі 1+1 озвучив нарочний депутат Олександр Дубінський (фракція"Слуга народу").

"Через пандемію наступне засідання Верховної Ради відбудеться не раніше початку грудня. При цьому бюджет досі не готовий, хоча згідно зі статтею 158 Регламенту ВРУ, ще до 20 листопада ми повинні були проголосувати його в другому читанні. Однак на сьогодні для прийняття бюджету голосів немає, тому що він по суті є фейковим. Ми досі не розуміємо основні цифри витрат і доходів цього бюджету", - розповів Дубінський.

За його словами, станом на зараз бюджетні показники говорять про те, що майже половина його буде витрачена на виплати за боргами в різній формі.

"Тобто кожна друга гривня з бюджету піде не на дорожні або коронавірусні фонди, не на підвищення пенсій або зарплат лікарям, а на виплату боргів", – пояснив нардеп.

Він також підкреслив, що на зараз переговорів з МВФ немає.

"Місія МВФ цього року, швидше за все, в Україну не приїде, можливо, тільки в лютому наступного року. Це говорить про те, що Міжнародний валютний фонд не кредитує Україну через те, що механізми боротьби з корупцією і стан витрат коштів з бюджету катастрофічно погані. І результатом такого господарювання є діра в бюджеті в 320 мільярдів гривень – саме такий дефіцит бюджетних коштів на кінець 2020 року. І наступного року він буде ще більшим. А все, що хвилює МВФ, це збалансований бюджет і високі надходження доходу для кредитування", – пояснив політик.

На думку Дубінського, з цієї причини кредитори не дадуть Україні грошей, проте ця ситуація не є катастрофічною.

"Я не є прихильником МВФ як панацеї для української економіки, тому що в цьому році вони надали 2,1 мільярда доларів, що є мізерною сумою на тлі наших потреб. Тому покладатися виключно на МВФ не варто. Інше питання, що гроші, які могли б зараз бути закумульовані в бюджеті, могли піти в ковідний фонд і на фінансування медицини. Але тепер нам доведеться якимось чином покривати діру в бюджеті. І робити це будуть не тільки за допомогою підвищення податків, а й друкуючи гроші. А це означає інфляцію і зростання курсу долара.

І останнє. Нові дороги, безумовно, важливі. Але у нас виходить, що асфальт дорівнює ціні життя. Та й дорогами цими скоро буде нікому користуватися при таких темпах захворюваності і випаданні людей з економіки, адже якщо ми підемо в повний локдаун – ці дороги взагалі не потрібні", – резюмує нардеп.

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Автор: УНІАН