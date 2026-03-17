ЄС допоможе Україні відновити 'Дружбу' для транзиту російської нафти

У листі до ЄС Зеленський повідомив, що ремонтні роботи на газопроводі наближаються до завершення.

Європейський Союз надасть Україні технічну підтримку і фінансування для відновлення пошкодженого нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта транспортується до Угорщини та Словаччини. Про це заявив президент Ради ЄС Антоніу Кошта.

Він зазначив, що після ударів Росії по нафтопроводу "Дружба" 27 січня та припинення постачання нафти, Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

"ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українська сторона позитивно сприйняла та прийняла цю пропозицію. Європейські експерти готові приступити до роботи негайно", - ідеться у дописі Кошти в соцмережі X.

Голова Ради ЄС додав, що блок продовжить співпрацювати з зацікавленими сторонами щодо пошуку альтернативних маршрутів транзиту неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи.

Як пише Reuters, у листі до ЄС президент України Володимир Зеленський зазначив, що ремонтні роботи на газопроводі наближаються до завершення і що, за умови відсутності подальших атак з боку Росії, відновлення роботи насосної станції очікується через півтора місяця.

Угорщина напередодні заявила, що продовжуватиме блокувати кредит у розмірі 90 мільярдів євро для України та нові санкції проти Росії, доки постачання нафти трубопроводом "Дружба" залишатиметься призупиненим.

"Звинувачення в тому, що Україна навмисно перешкоджає транспортуванню нафти трубопроводом "Дружба", є безпідставними", – заявив Зеленський у своєму листі до Кошти та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

У листі до Зеленського обидва лідери Євросоюзу заявили, що відновлення потоків нафти через Україну "має велике значення для збереження стабільності ринку та відповідатиме договірним зобов'язанням України". Вони також підтвердили свою відданість раніше оголошеній поступовій відмові від усього імпорту нафти з Росії до кінця 2027 року.

Нафтопровід "Дружба" - головні новини

У січні Росія завдала удару по нафтопроводу "Дружба". Унаслідок атаки спалахнула пожежа на резервуарі для зберігання нафти, яку рятувальники гасили протягом десяти днів. В момент удару там було 25 тисяч кубометрів нафти, частину якої закачали в трубу, що призвело до пошкодження частини внутрішнього обладнання нафтопроводу.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в затягуванні відновлення постачань, ставлячи під сумнів масштаб пошкоджень, завданих Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення нафтопроводу "Дружба", по суті, не відрізняється від зняття санкцій з росіян.

При цьому Угорщина блокує виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, називаючи умовою розблокування відновлення нафтопроводу "Дружба".

