Більшість членів комітету очікують, що до кінця року ставка становитиме 20-21% проти нинішніх 25%.

Національний банк України почне знижувати облікову ставку вже в липні або вересні, оскільки більшість членів Комітету з монетарної політики вважають можливим зниження облікової ставки на 1-2 в. п.

Як повідомила прес-служба регулятора, таку можливість вважають реальною більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ. Троє з 11 членів комітету були готові знизити облікову ставку вже в червні, але більшість учасників останнього засідання висловилися проти.

Вони вирішили, що ризики від передчасного зниження облікової ставки набагато вищі, ніж від утримання її незмінною, проте в липні ситуація може змінитися.

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"Більшість членів Комітету з монетарної політики вважають можливим зниження облікової ставки на 1-2 в.п., починаючи з липня або вересня. Вони погодилися, що в разі подальшого, більш стрімкого, ніж прогноз, уповільнення загальної і базової інфляції, відповідного поліпшення очікувань і збереження достатнього обсягу міжнародних резервів НБУ зможе перейти до циклу зниження облікової ставки без ризику втрати привабливості гривневих активів", – йдеться в повідомленні регулятора.

Однак повідомляється, що сильного зниження облікової ставки не буде, крім того, якщо Україна зіткнеться з новими викликами, Національний банк готовий відтермінувати це рішення.

У НБУ відзначили, що втрата привабливості гривні – занадто сильна загроза для макрофінансової стійкості і стійкого зниження інфляції, тому "облікова ставка в умовах повномасштабної війни має залишатися позитивною в реальному вираженні".

Більшість членів комітету очікують, що до кінця року ставка становитиме 20-21% проти нинішніх 25%.

Облікова ставка в під час війни

Облікова ставка - це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки будуть надавати кредити і депозити фізособам та бізнесу.

За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження - для підвищення економічної активності шляхом більш активного кредитування.

До повномасштабної війни облікова ставка в Україні становила 10%, а за шість місяців до цього - 6%. Це був найнижчий рівень облікової ставки за всю історію.

З червня 2022 року облікову ставку тримають на рівні 25%. У квітні правління Національного банку України ухвалило рішення в сьомий раз зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

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