Біткойн падає все нижче: скільки коштує зараз найпопулярніша криптовалюта

Відзначається, що криптовалюти перестали здаватися альтернативою грошам і засобом захисту.

Біткойн впав до нового двомісячного мінімуму. Настрої навколо найбільшої криптовалюти погіршуються, а інвестори виводять гроші з біржових фондів, що торгують цим токеном.

Видання Bloomberg пише, що в п'ятницю, 30 січня, біткойн впав до 81 102 доларів – найнижчий показник з 21 листопада 2025 року.

Станом на 9:45 за київським часом на біржі investing одна монета коштує 82 631 долар. Таким чином, токен трохи подорожчав.

Несприятлива ситуація з цією криптовалютою контрастує зі зростанням цін на золото та інші дорогоцінні метали, оскільки інвестори, які шукають прихистку від геополітичної невизначеності, відмовляються від криптовалют на користь традиційних активів-прихистків. Це викликає сумніви в твердженнях про те, що токен функціонує як "цифрове золото".

"Раптово криптовалюти перестали здаватися альтернативою грошам і засобом захисту від не надто відповідальної фінансової політики великих країн", - сказав головний ринковий аналітик FxPro Алекс Купцикевич.

Нинішня ситуація вказує на подальше зниження біткойна з можливістю падіння нижче 80 000 доларів, якщо настрої збережуться до вихідних.

"Я не здивуюся, якщо найближчим часом біткойн буде торгуватися в діапазоні 70 000 доларів. Якщо сьогодні він впаде нижче 80 000 доларів, то він може продовжити падіння у вихідні дні, а зниження ліквідності в ці дні може мати надмірний вплив", - сказав аналітик Kaiko Адам Маккарті.

Курс біткоїна до долара - останні новини

Наприкінці грудня 2025 року курс біткоїна зріс до понад 90 200 доларів. Інші криптоактиви також подорожчали: ефір додав до 4% і перевищив рівень 3 000 доларів.

Біткоїн почав рік із зростання. 5 січня токен піднявся до найвищого рівня за три тижні на тлі політичної невизначеності після того, як США викрали президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Так, найбільша криптовалюта подорожчала до 93 323 доларів - найвищий показник з 11 грудня.

