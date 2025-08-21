Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 21 серпня, знизився на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 48,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 21 серпня, також залишився незмінним – 48,54 гривні.

НБУ встановив на 21 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,17 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок.

В свою чергу агентство Reuters повідомило, що курс долара США сьогодні почав знижуватися після досягнення тижневого максимуму. Азіатські фондові ринки загалом демонстрували змішану динаміку, оскільки інвестори готуються до новин, які можуть вплинути на ринок.

