Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, а євро – 48,85 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 10 грудня, зріс на 5 копійок і складає 42,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і складає 49,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,85 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,40 грн/євро, а курс продажу – 49,25 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 10 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,18 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,09 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин радить узяти паузу до 18 грудня і нічого не робити ні з гривнею, ні з валютою. За його словами, після саміту ЄС, де вирішуватиметься питання про репараційний кредит для України, можна буде ухвалити рішення, куди інвестувати.

