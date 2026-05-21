Заява про повний контроль ЗСУ в Куп’янську – неправда: Трегубов пояснив ситуацію

У місті продовжується тиск росіян на східному березі, тривають спроби інфільтрації на північ від населеного пункту.

Інформація про повний контроль ЗСУ міста Куп'янськ Харківської області не відповідає дійсності – у населеному пункті все ще перебувають російські окупанти.

Про це в телемарафоні заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Як зазначив військовий, напередодні сталося некоректне цитування представників "Хартії". Наразі противник не припиняє спроб інфільтруватися у місто з півночі.

"Вимушений спростувати заяву "Хартії" - це, на жаль, просто неправда. На жаль, підрозділи ворога у місті все ще перебувають. Так, там мінімальна кількість, але в місті вони є... Безпосередньо у Куп'янську продовжується тиск росіян на східному березі й продовжуються спроби інфільтрації на північ від міста", - сказав військовий.

Він зазначив, що спроби ворога зараз неефективні - до міста нові російські групи не доходять, водночас кілька "недобитих" - в самому місті є.

"Так само як і деякі особи, які все ж таки встигли туди залізти, інфільтрувавшись через трубу десь місяць тому. Загальна кількість - до двох десятків, можливо, до кількох десятків осіб. Але позивні в самому місті, на жаль, теж фіксуються - учора фіксувалося сім унікальних позивних. Треба, все ж таки, розуміти, що один унікальний позивний - це кілька осіб. Бо рація є не в кожного (росіянина – УНІАН), не кожний виходить на зв’язок", – пояснив речник.

Він додав, що на Лиманському та Вовчанському напрямках продовжується активний тиск ворога.

Що відбувається в Куп'янську

Як писав УНІАН, напередодні "Суспільне" з посиланням на командира третьої роти першого батальйону "Хартії" на позивний "Зануда" повідомило, що українські сили повністю контролюють Куп'янськ у Харківській області.

Йшлося, що противник намагається "затягуватися" в околиці Куп'янська. Противнику допомагає "зеленка", тому такі спроби вдалі, але ворога виявляють та знищують. "Зануда" також сказав, що інформація про те, що росіяни знову контролюють Куп'янськ, не відповідає дійсності.

