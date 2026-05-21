В Японії відкриється перший у світі аеропорт у стилі Pokémon (відео)

Ініціатива створити тематичний аеропорт з’явилася після потужного землетрусу на півострові Ното, який забрав сотні життів.

Цього літа в Японії відкриється перший у світі аеропорт у стилі Pokémon, повідомляє TimeOut. Як зазначає видання, у світі є чимало вражаючих аеропортів, але більшість із них навряд чи можна назвати особливо креативними з точки зору оформлення.

"Втім, це точно не стосується аеропорту Ното Сатояма. Незабаром він змінить назву на Noto Satoyama Pokémon With You Airport, а сам авіахаб, який обслуговує лише внутрішні рейси до токійського аеропорту Ханеда та назад, пережив справді масштабне перевтілення. І це перевтілення – у стилі Pokémon", - наголошують автори.

7 липня тут офіційно представлять новий дизайн аеропорту, і відвідувачів чекатимуть тематичні декорації та ілюстрації з персонажами Pokémon на всіх чотирьох поверхах будівлі.

Відео дня

В атріумі встановлять статую Пікачу, який сидітиме на літаку, а гостей зустрічатиме масштабний мурал на першому поверсі, присвячений багатій природі півострова Ното.

Колони аеропорту прикрасили різними персонажами всесвіту Pokémon, на другому поверсі герої з’являться навіть на інформаційних табличках і стінах, де їх зобразили за "аеропортовими справами".

"Коротко кажучи, для фанатів Pokémon це справжній рай. Але навіть якщо ви не відрізняєте Еша Кетчума від Алаказама, новий дизайн усе одно здатен викликати усмішку. І саме в цьому полягає головна ідея проєкту", - йдеться у статті.

Ініціатива створити тематичний аеропорт з’явилася після потужного землетрусу магнітудою 7,6 на півострові Ното, який у 2024 році забрав сотні життів. За даними Euronews, за допомогою яскравого оформлення, веселих деталей і ностальгії організатори прагнули подарувати трохи радості дітям, які постраждали від катастрофи.

"Покемони" з’являться не лише в інтер’єрі – тематичним стане й меню.

У ресторані An-non Restaurant подаватимуть млинці та напої у стилі Pokémon, а в сувенірній крамниці Serendipity можна буде придбати тематичний мерч – футболки, брелоки, бірки для багажу та навіть ремені безпеки.

У вихідні та влітку між аеропортом і містом Канадзава курсуватиме спеціальний автобус для туристів.

Є лише один нюанс: тематичне оформлення буде тимчасовим. Втім, часу вистачить – аеропорт залишатиметься у стилі Pokémon до 30 вересня 2029 року.

Нагадаємо, Visit Finland запрошує 16 іноземних гостей у повністю оплачувану кулінарну подорож цієї осені, мета - зробити фінську кухню новою зіркою на світовій гастрономічній мапі. У вересні для щасливчиків організують спеціальні "офіційні дегустаційні меню", які мають продемонструвати найкращі смаки різних регіонів країни.

Вас також можуть зацікавити новини: