В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: які ціни зараз

Запаси продукції в фермерських сховищах швидко скорочуються.

Один з овочів борщового набору за тиждень подорожчав одразу на 34%. Йдеться про моркву, яку продають зараз в діапазоні 13-20 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зростання цін на моркву пов’язане із сезонним скороченням в сховищах фермерських запасів минулорічного врожаю овочу. Особливо бракує якісної продукції.

При цьому попит на торішню моркву з боку оптових компаній та роздрібних мереж тільки підвищується. Тож гравці ринку очікують подальшого зростання цін, хоча й зауважують, що він може стати більш плавним.

Відео дня

Слід зазначити, що попри здорожчання коренеплодів, наразі ціни на моркву в Україні в середньому на 56% нижчі, ніж це було в другій половині травня минулого року.

Ціни на моркву в супермаркетах України

В Varus морква вагова коштує 34,9 гривні за кілограм.

Моркву в "Сільпо" відпускають по 42,3 грн/кг.

Ціна моркви в АТБ становить 37,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

На відміну від минулорічних, овочі борщового набору цьогорічного врожаю активно дешевшають. Так, українська картопля 2026 року за вихідні втратила 20% своєї вартості на ринку. Імпортна молода картопля подешевшала ще сильніше – на понад 25%.

Те ж саме стосується і молодої капусти від українських виробників. Овоч почали відпускати гуртовими партіями в межах 34–40 грн/кг, що на 18% дешевше, ніж на минулому тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: