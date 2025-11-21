Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 24 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,70 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,30/42,33 грн/дол., а євро - 48,75/49,78 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 21 листопада, подорожчав на 10 копійок і складає 42,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 49,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,75 гривні, а євро - за курсом 48,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 21 листопада, зріс на 6 копійок і складає 42,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 17 копійок і складає 48,97 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,40 гривні за євро.

