Продати долар можна в середньому за курсом 41,95 грн, а євро – 48,90 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 5 грудня, знизився на 5 копійок і складає 42,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,95 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 49,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,90 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,18 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,40 грн/євро, а курс продажу – 49,20 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 5 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,23 гривні за один євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня курс долара не має зазнати значних змін: коридор коливань очікується на рівні 42,2-42,6 грн/дол. Попередній аналіз свідчить, що наступного тижня валютний ринок навряд чи відійде від поточної більш-менш стабільної траєкторії.

