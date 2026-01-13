Євро наблизився до 51 гривні: валюта дорожчає у банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,00 грн, а євро – 50,15 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 13 січня, подорожчав на 15 копійок і становить 43,53 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 17 копійок на попередньому рівні і складає 50,87 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,95 грн/євро, а курс продажу - 50,72 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 13 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 18 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований, сьогодні, 12 січня, - 43,08 грн/дол.)

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 36 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 9 січня – 50,17 грн.

