Раніше НБУ "заморозив" курс долара до кінця війни.

Готівковий курс долара в Україні щодня коливається в межах 10 копійок - експерти кажуть, що такий показник свідчить про стабільність гривні.

Про це пише "Телеграф".

Відомо, що в березні багато українців довірили банкам свої кошти, тим самим вони зміцнили національну валюту та банківську систему країни.

"Як показують ціни на чорному ринку – від 32 до 32,5 грн за долар залежно від міста, міняли також вірять у стабільність національної валюти та не намагаються спекулювати на курсі долара. Невелика різниця в курсі швидше залежить від близькості до передової - на сході країни курс на чорному ринку трохи вищий, на заході - трохи нижчий, але глобальної різниці все-таки немає", - пояснює фінансовий експерт Василь Невмержицький.

Що стосується прогнозу на травень, то експерти зазначають, що курс буде стабільним. Це пов'язано зі скороченням в умовах війни попиту та пропозиції на іноземну валюту.

Як повідомляв УНІАН, в Україні до кінця повномасштабної війни РФ заморозили курс долара на рівні 29,25 грн. Принаймні до закінчення воєнного стану будуть саме такі валютні показники.

Раніше у Нацбанку заявили про стабілізацію готівкового курсу долара в Україні попри війну.