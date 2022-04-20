Раніше НБУ встановив офіційний курс долара в Україні до кінця війни.

Курс долара в Україні найближчим часом, ймовірно, не буде суттєво коливатися, прогнозують в Офісі президента.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави держави Олег Устенко.

За його словами, на курс впливатимуть декілька факторів, один з них - попит на валюту. Зараз він невеликий.

"Постачання валюти в нашу країну впало, але воно відбувається від наших експортерів. Якщо мова йде про додаткові кошти, які Україна зможе отримувати від країн "Великої сімки", від МВФ та міжнародних партнерів, то це означатиме, що валюта заходить в країну і золотовалютні резерви будуть поповнюватись. І я не бачу жодних ризиків, щоб ми говорили про значні курсові коливання. Вони можуть бути, але в межах декількох відсотків", - прогнозує Устенко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні до кінця повномасштабної війни РФ заморозили курс долара на рівні 29,25 грн. Принаймні до закінчення воєнного стану будуть саме такі валютні показники.

Раніше у Нацбанку заявили про стабілізацію готівкового курсу долара в Україні попри війну.

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