Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 15 травня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 15 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,44 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,96/43,99 грн/дол., а до євро - 51,44/51,46 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 14 травня зріс на 1 копійку і складав 44,20 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,70 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 5 копійок і становив 51,95 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,28 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 44,20 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складає 51,85 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 50,85 гривень за одиницю іноземної валюти.

