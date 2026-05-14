Частина українців отримають виплату до Дня незалежності: про кого йде мова

Люди з інвалідністю через війну зможуть отримати гроші.

Частина українців отримають виплату до Дня незалежності. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України

Там повідомили, шо разова грошова виплата до Дня Незалежності України здійснюється до 24 серпня 2026 року в таких розмірах.

Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин виплатять:

I групи - 3100 гривень;

II групи - 2900 гривень;

III групи - 2700 гривень;

Також учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, отримають по 1000 гривень.

Натомість особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, заплатять по 3100 гривень, а членам сімей загиблих захисників - по 650 гривень.

Крім цього, учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів отримають по 450 гривень.

