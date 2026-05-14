В районі Чорнобиля спалахнули нові масштабні пожежі: яка причина

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спалахнули нові масштабні пожежі через падіння російського БПЛА.

Як повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, лише напередодні вдалося приборкати масштабну пожежу, що тривала кілька днів, як територія Чорнобильської зони знову опинилася під ударом.

Зокрема, 14 травня унаслідок збиття російських БПЛА типу "Герань-2" виникли нові осередки займання на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення заповідника.

До ліквідації пожеж залучено підрозділи Чорнобильського заповідника, рятувальників ДСНС України, державних спеціалізованих підприємств "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами", "Північна Пуща" та "Екоцентр".

"Ситуацію ускладнюють сильне задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Для забезпечення проїзду до осередків вогню працює важка техніка, бульдозери та особовий склад із бензопилами", - наголошують в агентстві.

Зазначається, що на місцях падіння виявлено залишки російських безпілотників, триває робота піротехнічних підрозділів ДСНС.

Водночас, попри нову пожежу, радіаційний фон у зоні відчуження не перевищує контрольні рівні. Автоматизованою системою радіаційного контролю перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гама-випромінювання не зафіксовано.

За наявними даними, показники рівня радіаційного фону в зоні відчуження, порівняно з середньомісячними величинами, не виходили за межі точності їх визначення. Фахівці підкреслюють:

"Російські атаки вкотре створюють загрозу для унікальної екосистеми Чорнобильської зони, де кожне нове займання - це ризик для лісів, тваринного світу та територій, які десятиліттями відновлювалися після катастрофи 1986 року".

Пожежа у Чорнобилі

Як писав УНІАН, 7 травня на Київщині, у зоні відчуження, стрімко поширювалась масштабна лісова пожежа, ситуацію ускладнювали вітер та суха погода. Через пориви вітру вогонь стрімко поширився територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі була понад 1100 га. Пізніше стало відомо, що пожежа почалася через падіння російського БПЛА на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення "Чорнобильський спеціальний".

