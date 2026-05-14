Китай заявив, що американські установки Typhon становлять загрозу для Тайванської протоки

У Пекіні вважають розміщення Typhon на Філіппінах є загрозою регіональній безпеці.

Перший бойовий запуск американської крилатої ракети Tomahawk з комплексу Typhon, розміщеного на Філіппінах, викликав різку реакцію в Китаї. Китайські військові експерти назвали те, що сталося, "найсерйознішою провокацією США" у Південно-Китайському морі за останні роки, пише South China Morning Post.

Запуск відбувся 5 травня в рамках американо-філіппінських навчань Balikatan. Ракета була запущена з острова Лусон – саме там з 2024 року розміщений мобільний ракетний комплекс Typhon виробництва Lockheed Martin. Система здатна застосовувати як крилаті ракети Tomahawk, так і зенітні SM-6 з дальністю ураження від 500 до 2000 кілометрів, пише видання.

У Пекіні вважають, що розміщення комплексу створює пряму загрозу для Китаю та Тайванської протоки. Військовий аналітик Сун Чжунпін заявив, що напрямок польоту ракети під час випробувань вказував саме в бік Тайваню. За його словами, Вашингтон таким чином демонструє готовність використовувати Філіппіни як передовий плацдарм для тиску на КНР.

Китайські спостерігачі також зазначають, що це був перший повноцінний бойовий пуск з комплексу Typhon після його перекидання в регіон два роки тому. Раніше американські та філіппінські військові обмежувалися лише тренуваннями з розгортання системи в умовах тропічного клімату.

На тлі випробувань у китайських експертних колах вже лунають заклики посилити системи протиповітряної оборони, а також прискорити розвиток ударних малопомітних безпілотників. У Пекіні вважають, що дії США підштовхують ситуацію в регіоні до подальшої мілітаризації.

Напередодні, під час візиту до Китаю президента США Дональда Трампа, Сі Цзіньпін попередив, що Тайвань може призвести до "зіткнень" між наддержавами. Ця заява пролунала як грім серед ясного неба в ретельно спланованому світі політики Комуністичної партії. Заява Сі стала його найрізкішим висловлюванням на цю тему за останні десятиліття.

