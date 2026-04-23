У 'ПриватБанку' дешевшає долар: актуальний курс валют на четвер

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 23 квітня, знизився на 5 копійок і становить 44,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою також залишився на попередньому рівні – 52,08 гривні.

НБУ встановив на 23 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,89 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 23 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,50 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 41 копійку.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,30 гривні за євро.

