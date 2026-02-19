Археологи знайшли сліди римської епохи на шотландському пляжі: про що це свідчить (фото, відео)

Їх відкриття поклало початок археологічній "гонці з часом", щоб задокументувати і вивчити відбитки, перш ніж вони зникнуть у прибої.

Під час прогулянки з собаками по обривистому пляжу в Шотландії після сильного шторму пара натрапила на серію незвичайних слідів на вологій землі - візерунки, схожі на стародавні людські та тваринні сліди. Про це пише Live Science.

Відзначається, що їх відкриття поклало початок археологічній "гонці з часом", щоб задокументувати і вивчити відбитки, перш ніж вони зникнуть у прибої.

"Дуже рідко трапляється справжня археологічна надзвичайна ситуація, коли, якби ми не зробили це дуже-дуже швидко, вся ділянка була б знищена", - сказала Кейт Бріттон, археолог з Університету Абердіна, у відеоролику про знахідку.

На пляжі в бухті Лунан на сході Шотландії місцеві жителі Айвор Кемпбелл і Дженні Снедден - разом зі своїми собаками Зіггі і Джуно - помітили свіжий шар глини в пошкоджених штормом дюнах з тим, що виглядало як відбитки. Вони повідомили археолога ради Абердиншира Брюса Манна, який запросив Бріттон і її команду для проведення розкопок на нещодавно виявленій ділянці, перш ніж вона буде назавжди втрачена.

Цікаво, що команда археологів працювала при поривах вітру до 88,5 км/год, прагнучи задокументувати відбитки, оскільки ділянка розмивалася з кожним припливом. Вони використовували дрони, камери, а пізніше в лабораторії - програмне забезпечення для 3D-моделювання, щоб зафіксувати зображення археологічного об'єкта.

Вчені за допомогою гіпсу створювали зліпки деяких з найкраще збережених відбитків, залишених босоногими людьми і декількома тваринами, включаючи благородного оленя (Cervus elaphus) і косулю (Capreolus capreolus). Бріттон сказала:

"Я ніколи не бачила подібного місця в Шотландії. Відразу стало ясно, що це щось особливе".

Відзначається, що під відбитками археологи виявили шар обвуглених залишків рослин. Радіовуглецевий аналіз показав, що рослини відносяться до періоду 2000 років тому, до пізньої залізної доби.

"Дати пізньої залізної доби відповідають тому, що ми знаємо про багату археологію прилеглої долини Лунан. Дуже цікаво думати, що ці відбитки були залишені людьми приблизно в часи римських вторгнень в Шотландію і в століття, що передували появі піктів", - сказав Гордон Нобл, археолог з Університету Абердіна.

За словами Вільяма Міллса, археолога з Університету Абердіна, місце розкопок в затоці Лунан свідчить про те, що цей нині піщаний пляж колись був мулистим гирлом річки, і що люди використовували це середовище, можливо, для полювання на оленів або для збору дикорослих рослин".

Важливо, що Бріттон і її команда проводили розкопки протягом двох днів, документуючи все, що могли. Коли вони повернулися через тиждень, відбитків вже не було.

"Сліди, що відображають дії людей, які відбувалися протягом декількох хвилин тисячі років тому, були знищені за лічені дні", - сказала вчена.

