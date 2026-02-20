Як зрозуміти, що кіт сумує: ветеринари перелічили 6 ознак

Кішка не може просто сказати вам, що вона засмучена, але вона вміє ділитися своїми почуттями.

Ви знаєте свою кішку краще за будь-кого, а це означає, що ви добре розумієте, коли вона не в собі. Якщо ваш пухнастий член сім'ї останнім часом пережив якісь події, то цілком природно замислитися, чи не сумує ваша кішка, пише Parade Pets.

В статті зазначається, що, на жаль, кішка не може просто сказати вам, що вона засмучена. Проте вона все одно ділиться своїми почуттями, вам просто потрібно знати, на що звертати увагу.

Кожна кішка по-різному виявляє емоції, тому важко сказати, чи страждає вона від смутку.

"Кішки спілкуються дуже тонко. Будь-які зміни в їхній поведінці можуть бути ознакою того, що щось не так фізично або психічно. Насправді, помітні зміни можуть свідчити про те, що ваша домашня тварина перебуває у стресовому стані, має поганий настрій або навіть має фізичні проблеми, які впливають на її психічний стан", - поділилася ветеринар Еймі Уорнер.

Щоб допомогти вам краще зрозуміти свою кішку і розшифрувати, як пухнастики спілкуються, ветеринари зібрали 6 ознак того, що ваша кішка сумує:

1. Їхній розпорядок дня змінився

Іноді котам просто подобається змінювати звичний порядок речей. Однак ветеринар Гілларі Хамм-Бітті зауважила, якщо пухнастик почав спати в незвичайний час або пропускати звичні процедури, які ви знаєте і любите, це може бути ознакою того, що ваш кіт почувається пригніченим.

Щоб домашній улюбленець повернувся до звичного життя, ветеринар радить заохотити його це зробити за допомогою коротких ігор, затишного місця для сну або додаткових ласощів у звичний час, оскільки передбачуваність може допомогти підняти їм настрій.

2. Вони не доглядають за собою так, як зазвичай

За звичайних обставин коти проводять багато часу, доглядаючи за собою з гігієнічних міркувань, для зняття стресу та з багатьох інших причин. Якщо ви помітили, що ваш кіт різко скоротив час, який він приділяє догляду за собою, або взагалі припинив це робити, Хам-Бетті розповіла, що це свідчить про те, що кіт не почувається добре.

3. Вони більше сплять

Звички вашої кішки щодо сну та стиль обіймів можуть багато розповісти про її психічне здоров'я.

"Кішки менше сплять, коли відчувають психічне збудження та комфорт. Більше сну може свідчити про емоційне відсторонення, нудьгу або стрес, особливо після таких змін, як поява нового вихованця, переїзд або зміна щоденного розпорядку", - зауважила ветеринар Еймі Уорнер.

Водночас, ветеринар додала, що це також може бути способом, яким організм вашої кішки відновлюється або зберігає енергію, коли щось не так.

4. Вони не хочуть гратися

Однією із ознак сумної поведінки котів є небажання гратися та бігати. Кожна кішка має різний рівень грайливості, але господар знає, що є типовим для його улюбленця.

"Втрата інтересу до ігор є дуже показовим знаком, оскільки ігри є індикатором розумової стимуляції. Кішки, які перестають гратися, можуть відчувати тривогу або нудьгу", - пояснила Уорнер.

Ще коти можуть перестати гратися, коли є фізичне захворювання, тому важливо стежити за змінами в стані здоров'я тварини та помічати, чи немає у неї ознак депресії.

5. Вони не мають апетиту

Ще одна ознака незадоволеності кота пов'язана з його харчуванням. Якщо ваша кішка не їсть стільки, скільки зазвичай, це може бути винятком.

Проте Хамм-Бітті радить, якщо кішка стала постійно їсти менше, ніж зазвичай, варто б звернутися до ветеринара.

"В еволюційному плані коти розвинули здатність приховувати ознаки хвороби, щоб захистити себе в дикій природі. Домашні коти зберегли цю рису і дуже добре приховують свою хворобу. Часто, коли власник тварини помічає такі ознаки, як зниження апетиту, кіт вже хворіє кілька днів або довше і потребує негайної ветеринарної допомоги", - попередила вона.

6. Вони втрачають вагу

Однією з важливих ознак депресії у котів, на яку слід звернути увагу, є несподівана втрата ваги.

"Коти можуть перестати їсти через стрес або нещастя, але часто причиною є фізичні проблеми, такі як проблеми з травленням, хронічні захворювання або проблеми із зубами", - поділилася ветеринар.

Відстеження змін в апетиті, поведінці та стані тіла може допомогти вам розпізнати ранні ознаки того, що ваша кішка сумна, стресована або хвора.

