Китай, Іран і Росія проведуть навчання на Близькому Сході: TWZ пояснило, що за цим стоїть

Маневри можуть ускладнити американські зусилля щодо атаки на Іран, вважають експерти.

Китай, Іран та Росія проведуть спільні військово-морські навчання в Ормузькій протоці. Таке повідомлення іранських медіа зʼявилося на тлі зростаючої напруженості на Близькому Сході, куди США перекидають значні активи.

Як зазначає видання The War Zone, Москва і Тегеран вважають навчання "Морський пояс безпеки 2026" особливо актуальними на тлі подій, що відбуваються в регіоні. На тлі можливої атаки США на Іран присутність у цих водах кораблів Китаю чи Росії може мати як військові, так і політичні наслідки. І час проведення навчань говорить про те, що вони мають більше символічне значення, ніж оперативне, сказано в матеріалі.

В рамках цих навчань російські, китайські та іранські військово-морські підрозділи "очікують взяти участь з різними кораблями та оперативними можливостями, щоб перевірити координацію, тактичну готовність та процедури швидкого реагування в Ормузькій протоці".

The War Zone поспілкувалося з експертами щодо навчань. Вони кажуть, що присутність невеликої кількості кораблів РФ та Китаю в Ормузькій протоці та Оманській затоці не становить значної загрози для інтересів США. Однак вона може ускладнити американські зусилля щодо атаки на Іран.

Імовірно, самі навчання були заплановані задовго до того, як в Ірані спалахнули протести, на тлі яких президент США Дональд Трамп почав погрожувати Тегерану.

"Я не вважаю, що це суттєво збільшує ймовірність конфлікту з Росією та Китаєм, але, ймовірно, це додасть додаткових міркувань для будь-яких запланованих ударів по Ірану", – вважає Том Шугарт, старший науковий співробітник аналітичного центру Center for a New American Security (CNAS) та відставний офіцер підводного флоту ВМС США.

На його думку, для початку треба переконатися, що датчики сил РФ та КНР не попередять Іран про американський удар, а платформи цих країн не стануть на заваді.

"Звісно, також потрібно переконатися, що їх неможливо випадково вразити, як це сталося з USS Stark під час іраксько-іранської війни танкерів у 1980-х роках", – додав Шугарт.

Особливого значення часу проведення цих навчань експерт не надає. Він також не думає, що кількість китайських і російських кораблів, залучених до тренувань, має велике військове значення порівняно з військово-морськими силами США в регіоні.

"Хоча їхня присутність може мати політичне значення, якщо адміністрація вирішить вжити військових заходів проти Ірану", – вважає експерт.

Своєю чергою, колишній командувач CENTCOM Джозеф Вотел каже, що навчання в Ормузькій протоці – це "простий спосіб для Росії та Китаю продемонструвати підтримку після того, як вони покинули Іран минулого літа".

"Звичайно, час, обраний для цього, робить це більш провокаційним. Ймовірно, це також внутрішній сигнал для прихильників режиму – протистояти США та Ізраїлю. Я не думаю, що це підвищує загрозу конфлікту. Я розглядаю це як форму конкуренції великих держав", – резюмував Вотел.

Ситуація на Близькому Сході

Reuters повідомляло, що армія Сполучених Штатів Америки готується до потенційно тижневих військових операцій проти Ірану. Зазначається, що не так давно Пентагон оголосив про передислокацію на Близький Схід додаткового авіаносця, а також тисяч військовослужбовців, винищувачів і ракетних есмінців.

Також останніми днями США здійснюють масштабне перекидання авіаційних сил на Близький Схід. Мова про F-35A Lightning II, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry.

