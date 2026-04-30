'ПриватБанк' знизив ціну на євро: актуальний курс валют на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 30 квітня, залишився на попередньому рівні і становить 44,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,70 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер подешевшав на 19 копійок і складає 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 27 копійок – до 51,81 гривні.

Нацбанк встановив на 30 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,58 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 8 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні не змінився і складає 44,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 52 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,20 гривні за євро.

