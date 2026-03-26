'ПриватБанк' знизив ціну євро: свіжий курс валют на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 26 березня, не змінився і залишився на рівні 44,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,20 гривню за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривень за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 26 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,87 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти було встановлено на рівні 50,85 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 3 копійки і становив 44,17 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 12 копійок і складав 51,25 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 50,53 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: