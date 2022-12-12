У Мінфіні США заявили, що знають про всі спроби Росії обійти санкції.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну, Мінфін США ретельно вивчає вплив санкцій на економіку країни-агресора, а також враховує всі спроби РФ обійти санкції.

Як заявила міністр фінансів США Джаннет Йеллен в інтерв'ю телеканалу CBS, крім економіки США, питання, якому вона приділяє найбільше часу, — це війна в Україні.

Йеллен підкреслила, що припинення війни Росії проти України — це найкраще, що можна зробити для світової економіки.

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"Ми робимо все можливе, щоб довести цю війну до кінця. Звичайно, ми надаємо чималу допомогу Україні, як військову, так і економічну", — додала міністр.

Відповідаючи на питання, Як довго США будуть продовжувати надавати Україні військову і пряму економічну допомогу, Йеллен заявила: "Стільки, скільки буде потрібно".

Як йдеться в матеріалі, саме Мінфін США (а не Держдеп або Пентагон) є тим відомством, яке відповідає за реалізацію понад 1000 санкцій щодо російської банківської та енергетичної систем і військової промисловості. Координує ці дії заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.

"Частина фінансової війни проти Росії ведеться через закриті двері Міністерства фінансів в приміщеннях, званих безпечними ізольованими інформаційними центрами або SCIF (sensitive compartmented information facility), - йдеться в матеріалі.

"Ми можемо переглядати розвіддані щодо спроби РФ ухилитися від наших санкцій. Також ми бачимо розвіддані про те, що потрібно РФ для продовження війни в Україні", - зазначив Адейемо.

"Здатність Росії забезпечувати свої збройні сили дуже сильно підірвана санкціями та експортним контролем", — резюмував він.

Війна в Україні та антиросійські санкції:

7 грудня 2022 року голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала заходи в рамках 9-го пакета санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України. Однак, станом на 10 грудня, в Євросоюзі немає згоди на подальші санкції проти Росії. Наступна зустріч послів країн ЄС щодо дев'ятого пакета санкцій запланована на сьогодні, 12 грудня.

Останній на цей момент, восьмий пакет санкцій проти Росії ЄС затвердив ще на початку жовтня - до початку масованих ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України.

Тим часом, Єврорада прийняла рішення додати порушення санкцій до списку кримінальних злочинів. Це перший з двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій у всьому Євросоюзі та запобігання спробам обійти їх або порушити.

На початку грудня Європейська комісія запропонувала давати п'ять років ув'язнення за порушення санкцій, введених країнами-членами ЄС, і перерахувала приклади кримінальних злочинів, які порушують санкції.

Також порушники можуть бути покарані штрафами в розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи за господарський рік, що передував рішенню про штраф. Обхід обмежувальних заходів ЄС шляхом приховування коштів або кінцевого власника коштів також буде вважатися порушенням.

12 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що в ЄС з'явиться представник для контролю за дотриманням санкцій.

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