Аналітики попереджають, що сплеск може виявитися короткостроковим.

Активи, пов'язані з війною в Україні, зросли після того, як США презентували свій "мирний план" щодо врегулювання, пише Financial Times.

Зазначається, що реструктуровані українські єврооблігації додали 5-6% за тиждень, вибравшись із проблемних рівнів. Водночас російський рубль зміцнився приблизно на 3% до долара і євро після публікації "мирного плану".

Важливо, що акції зареєстрованої на Лондонській фондовій біржі інвестиційної компанії, яка володіє замороженими російськими акціями, підскочили майже на 50% одразу після появи інформації про ініціативу Дональда Трампа, але згодом вони стабілізувалися й наразі залишаються на понад 20% вищими за ціну закриття 19 листопада.

Інвестори вважають, що в разі дипломатичного прогресу українські та російські активи можуть зростати далі, особливо після заяви МВФ про готовність дати Києву ще $8 млрд і очікувань європейського кредиту на €140 млрд під заморожені російські активи.

Аналітики попереджають, що сплеск може виявитися короткостроковим. За словами експертів Ninety One, ринок уже реагував зростанням на колишні дипломатичні ініціативи, але потім відкотився через відсутність прогресу між Києвом і Москвою.

Зазначається, що на тлі судових суперечок щодо заморожених російських активів і невизначеності щодо фінансування дефіциту бюджету України на $63 млрд інвестори уважно стежать за деталями нового плану МВФ і тим, чи означає він відтермінування можливої реструктуризації українського боргу.

Кредит МВФ для України

26 листопада МВФ оголосив про угоду на рівні персоналу за чотирирічною програмою вартістю близько 8 мільярдів доларів, що стало позитивним сигналом для союзників України. Рада директорів фонду має схвалити програму, щойно Київ запровадить низку заходів щодо витрат.

Видання Bloomberg писало, що українська влада погодилася скасувати кілька податкових пільг, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду. Новий кредитний пакет залежить від згоди союзників використовувати заморожені російські активи.

