З початку року Нацбанк купив на міжбанку понад 4 мільярди доларів.

У період з 23 по 27 листопада Нацбанк не здійснював інтервенції на міжбанківському валютному ринку, як і тижнем раніше.

Про це свідчать дані НБУ.

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В цілому з початку року Нацбанк купив на міжбанку $4,55 млрд, продав — $3,8 млрд.

Чиста покупка становить $748,8 млн.

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $26,14 млрд.

У жовтні вони зменшилися на 1,5%, або на $0,385 млрд після падіння у вересні на $2,5 млрд.

Котирування на кінець листопада

На міжбанківському валютному ринку України 27 листопада до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,53/28,54 грн/дол., до євро - на рівні 34,01/34,03 грн/євро.

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Автор: УНІАН