У період з 23 по 27 листопада Нацбанк не здійснював інтервенції на міжбанківському валютному ринку, як і тижнем раніше.
Про це свідчать дані НБУ.
Читайте такожВ Україні долар пішов вгору
В цілому з початку року Нацбанк купив на міжбанку $4,55 млрд, продав — $3,8 млрд.
Чиста покупка становить $748,8 млн.
Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $26,14 млрд.
У жовтні вони зменшилися на 1,5%, або на $0,385 млрд після падіння у вересні на $2,5 млрд.
Котирування на кінець листопада
На міжбанківському валютному ринку України 27 листопада до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,53/28,54 грн/дол., до євро - на рівні 34,01/34,03 грн/євро.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram