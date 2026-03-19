'Компенсація за відключення світла': в 'Укренерго' розповіли про небезпечну шахрайську схему

Шахраї виманюють номер банківської картки, термін її дії та CVV-код для "зарахування виплати".

У соціальних мережах активізувалась чергова хвиля шахрайських повідомлень про грошову компенсацію від "Укренерго" – нібито за попередні тривалі періоди вимушених відключень.

Як повідомили у компанії, варіації можуть бути різні: виплати спільно з "Ощадбанком", ООН або Червоним Хрестом.

"Офіційно заявляємо, що це чергова маніпуляція на чутливій темі. НЕК "Укренерго" – оператор системи передачі, який не постачає електроенергію побутовим споживачам, а відповідно – не може і виплачувати жодних компенсацій", - ідеться у повідомленні.

Мета цих фейкових повідомлень - викрадення персональних даних, зокрема, банківської інформації.

Шахрайська схема виглядає наступним чином: зловмисники надають посилання на підроблений сайт, стилізований під "Ощадбанк" або іншу установу чи організацію, та просять "для зарахування виплати" ввести номер власної банківської картки, термін її дії та CVV-код. Після того, як довірливі громадяни, вводять свої дані, шахраї отримують доступ до їхніх рахунків та списують кошти.

"Не переходьте за жодними підозрілими посиланнями та не вводьте персональних даних після переходу за сторонніми посиланнями. Якщо випадково ввели власні банківські реквізити – негайно заблокуйте картку", - рекомендували в "Укренерго".

"Нова пошта" повідомляла, що шахраї розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед компанією. Зловмисники копіюють логотип компанії, підміняють адресу відправника і тиснуть на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланням.

Слід зазначити, що за підсумками 2025 року близько 80% випадків онлайн-шахрайства припадає на схеми маніпуляцій клієнтом і лише до 20% – це старі схеми несанкціонованого доступу до рахунку (наприклад, злам або фізичне викрадення карток).

