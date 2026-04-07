Золотовалютні резерви України тануть: у Нацбанку назвали причину

Міжнародні резерви України у березні зменшилися на 5% і станом на 1 квітня, за попередніми даними, становили 52 мільярда доларів.

Як повідомили у Національному банку, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Так, НБУ в березні продав на валютному ринку 4,8 млрд дол. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 123,3 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 260 млн дол.

Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ у березні надійшло 3,046 млрд дол., у тому числі:

1,521 млрд дол.– від Міжнародного валютного фонду в межах програми EFF;

1,474 млрд дол.– через рахунки Світового банку;

50,5 млн дол.– від розміщення валютних ОВДП.

Також у березні через переоцінку вартість фінансових інструментів зменшилася на 656,2 млн дол. Це зумовлено укріпленням долара щодо інших резервних валют та зниженням ціни на золото.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів достатній для збереження стійкості валютного ринку. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту", - наголосили в НБУ.

Упродовж 2025 року міжнародні резерви зросли на понад 30% - до 57,3 мільярда доларів, що на той момент стало найвищим показником за всю історію незалежної України.

У січні 2026 року міжнародні резерви України зросли до 57,7 мільярда доларів, оновивши історичний максимум. Ключовим чинником зростання було зовнішнє фінансування, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати в іноземній валюті.

У лютому міжнародні резерви зменшилися на 5% і станом на 1 березня, за попередніми даними, становили 54,8 мільярда доларів.

