Регулятор відніс банк до категорії неплатоспроможних.

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ "Банк Форвард" з 8 березня 2023 року.

Про це повідомила прес-служба регулятора, зазначивши, що 7 лютого правління ухвалило рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних.

"Національний банк України... враховуючи пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 07 березня 2023 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Банк Форвард" з 8 березня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні та неплатоспроможні банки

У квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану і три місяці після його завершення.

У серпні 2022 року правління НБУ віднесло АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних.

У червні до категорії неплатоспроможних був віднесений "Мегабанк".

8 лютого 2023 року правління Нацбанку ухвалило рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних.

7 березня правління Національного банку України ухвалило рішення щодо відкликання банківської ліцензії у АТ "IBOX Bank" та його ліквідацію.

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