Як пояснили представники банку, проблеми з готівковою валютою зараз є у всіх українських банках.

Українці масово почали скаржитися, що ПриватБанк не видає у касах готівкову валюту. На спеціалізованому форумі "Мінфін" користувачі пишуть, що не можуть зняти долари з рахунків, а також отримати доларові перекази.

У ПриватБанку кажуть, що винен підвищений попит і проблеми з логістикою, пише "РБК-Україна".

Як пояснили представники банку, проблеми з готівковою валютою зараз є у всіх українських банках. Це пов'язано з тим, що влітку в Україні різко зріс попит на долари та євро, і задовольнити його не виходить через логістичні труднощі з доправленням валюти по регіонах.

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"У серпні ПриватБанк замовив за кордоном у 10 разів більше валюти, ніж торік у серпні, проте цього не вистачає для задоволення всіх заявок. У вересні банк замовив ще більше валюти, і в міру того, як вона надходитиме до відділень, всі заявки клієнтів будуть задоволені", - запевнив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

Нагадаємо, з 6 вересня Нацбанк України дозволив банкам продавати більше валюти населенню.

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