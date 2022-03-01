З 1 березня до 31 травня держбанк скасовує платежі за кредитами та будь-які штрафні санкції.

У зв’язку із введенням на території України воєнного стану державний "Ощадбанк" запроваджує кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб з 1 березня по 31 травня 2022 року по всім кредитним продуктам.

Як повідомила прес-служба банку, на цей період скасовуються платежі за такими кредитами та будь-які штрафні санкції.

Що стосується іпотеки, автокредитів та кредитів готівкою, то такі позичальники з 1 березня по 31 травня звільняються від сплати тіла кредитів та процентів.

Кредитні канікули розпочинаються в автоматичному режимі, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку.

Раніше стало відомо, що український "Монобанк" на всіх картках в Apple Pay та Google Pay змінив дизайн, тепер там ілюстрація з написом "Русский корабль, иди на*уй".

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

Низка країн Заходу вирішили покарати Росію за нову агресію проти України і запровадили санкції.