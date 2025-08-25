Німецькі сім'ї щомісячно отримуватимуть 10 євро на дитину для інвестицій у майбутню пенсію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав молодих громадян не покладатися виключно на державну пенсію, а почати інвестувати невеликі суми на фондовому ринку. Про це йдеться у статті Financial Times.

Його звернення на YouTube викликало різку критику профспілок: впливова IG Metall назвала позицію канцлера "відірваною від реальності та небезпечною". Профспілки наполягають, що уряд повинен зміцнювати солідарну пенсійну систему, а не перекладати відповідальність на приватні інвестиції.

Державна пенсійна система, започаткована ще канцлером Отто фон Бісмарком у 1889 році, нині перебуває під безпрецедентним тиском. До 2036 року 19,5 млн бебі-бумерів вийдуть на пенсію, тоді як ринок праці поповнить лише 12,5 млн молодих працівників. Це означає скорочення робочої сили на 9%. За прогнозами, вже у 2040 році 100 працюючих утримуватимуть 41 пенсіонера (проти 30 сьогодні).

Щоб зменшити навантаження на бюджет, уряд Мерца просуває ідею приватних пенсійних заощаджень. З наступного року сім’ї зможуть отримувати нову субсидію – 10 євро на місяць для інвестування в фонди від імені дітей віком 6–18 років. Гроші будуть "заморожені" до виходу на пенсію. Рада економічних експертів оцінює щорічні витрати на програму у 1,5 млрд євро.

Німеччина вже витрачає майже чверть федерального бюджету (117,9 млрд євро у 2024 році) на підтримку пенсійної системи, і ця цифра, за оцінками аудиторів, зростатиме. Економічні експерти попереджають: без реформ доведеться або знижувати рівень пенсій, або різко підвищувати внески.

Проте німці традиційно обережно ставляться до фондового ринку: лише 17% дорослих інвестують в акції чи фонди, тоді як у США – 62%. За даними Бундесбанку, 37% приватних заощаджень зберігаються у готівці та низькодохідних депозитах. Опитування показують, що половина населення надає перевагу низькому ризику, тоді як високу прибутковість ставлять на перше місце лише 14%.

Прихильники нової програми наголошують, що навіть невеликі інвестиції можуть принести відчутний ефект у довгостроковій перспективі. За оцінками, 10 євро щомісяця за умови середньорічної прибутковості у 7% можуть перетворитися у понад 65 тисяч євро через 50 років. Однак головний виконавчий директор компанії з питань консультування з питань багатства Envestor Алі Масарва попереджає, що річна інфляція у 2% може знизити реальну вартість на дві третини, і без додаткових внесків ефект залишиться радше символічним.

Попередні спроби реформ у Німеччині виявилися невдалими – надто дорогими й малоефективними. Саме тому нинішню ініціативу називають чи не останнім шансом для держави знайти баланс між солідарною та приватною моделями забезпечення.

"Ми не можемо дозволити собі ще одну помилку", – попереджає співавторка нової програми, економістка Ульріке Мальмендьє.

У 2025 році Данія стала першою країною Європи, де вік виходу на пенсію досяг позначки в 70 років. Відповідне рішення затвердив парламент країни.

Раніше УНІАН писав, що Канада розглядає можливість допомоги у створенні пенсійної системи, подібної до своєї, для України. Міністр фінансів Канади міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань розповідав, що разом із міністром фінансів України Сергієм Марченком зустрівся з представниками низки пенсійних фондів та важливих інвесторів для обговорень.

