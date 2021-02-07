Надходження від ЄСВ склали 19,9 млрд.це на 2,1 млрд менше плану.

Пенсійний фонд в січні 2021 отримав доходів на 36,6 мільярда, при цьому збори від ЄСВ склали на 2,1 мільярда менше плану.

Про це повідомляється на сайті установи.

Читайте такожУкраїнським пенсіонерам обіцяють індексацію та додаткові виплати: хто може розраховувати на доплату

Повідомляється, що з його доходів в 36,6 млрд, власні надходження склали 22,8 млрд, а надходження з держбюджету - 13,8 млрд.

ПФУ уточнює, що надходження від ЄСВ склали 19,9 млрд. це на 2,1 млрд менше плану (22 млрд грн).

Доходи ПФУ в січні 2020 року були 33,8 млрд, у т. ч. власні надходження - 21,5 млрд, надходження з держбюджету - 12,3 млрд.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік. У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікується на рівні 26 мільярдів гривень.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому понад 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН