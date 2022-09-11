Україна запланувала трильйон гривень витрат на утримання армії в бюджеті на наступний рік.

Після війни структура української економіки буде змінюватися в напрямку малого та середнього бізнесу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), що відбулася в Києві 9-10 вересня.

Він нагадав, що уряд запустив програму грантової підтримки для мікро, малого та середнього бізнесу і буде надалі розвивати її спільно з партнерами.

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"Після війни структура української економіки буде змінюватися. Велика кількість підприємств на сьогодні зруйновані. Маючи 7 мільйонів внутрішніх переселенців і 5 мільйонів біженців, нам необхідно буде швидко створити велику кількість робочих місць. Це можливо лише в малому і середньому бізнесі. У цьому напрямку ми та будемо рухатися і створюємо всі необхідні умови. Підтримка українських виробників може стати нашою національною філософією", - підкреслив глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що економіка воєнного часу насамперед передбачає економічну і фінансову стійкість, і уряд над цим працює за допомогою міжнародних партнерів.

"Маємо кілька десятків пріоритетних проектів для нашої економіки. Ключові - це підтримка аграрної галузі, підтримка військово-промислового комплексу. Велику увагу приділяємо розвитку енергетики, особливо "зеленої", цифровізації, розвитку ІТ-інфраструктури, підтримці малого та середнього бізнесу", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він також сказав, що Україна запланувала трильйон гривень витрат на утримання армії в бюджеті на наступний рік.

Спрощення для бізнесу:

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Станом на 29 серпня 2022 року під окупацією опинилися майже 65 тисяч українських бізнесів.

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