Росія планує почати видобуток природного газу на новому проєкті "Сахалін-3" в Тихому океані у 2028 році, аби постачати "блакитне паливо" Китаю та російським споживачам, повідомив губернатор Сахалінської області РФ Валерій Лимаренко, пише Reuters.
"Ми пов'язуємо перспективи галузі з реалізацією проекту "Сахалін-3". Його запуск запланований на 2028 рік. Очікується, що газ (з родовища проєкту, - УНІАН) буде експортуватися в Китай, а також використовуватися для потреб Далекого Сходу", - сказав губернатор.
Проєкт "Сахалін-3" включає Південно-Киринське родовище, яке потрапило під санкції США ще у 2015 році. Це родовище - частина Киринського блоку в Охотському морі - також містить нафту, а санкції пов'язані з розвідкою або видобутком нафти або газу в російській акваторії. Зазвичай, подібні обмеження передбачають пряму заборону на певні дії для американських компаній, однак виробники інших країн ризикують потрапити під вторинні санкції США.
За даними "Газпрому", запаси Південно-Киринського родовища становлять 711,2 мільярда кубометрів природного газу, 111,5 мільйона тонн газового конденсату і 4,1 мільйона тонн нафти.
При цьому видання зазначає, що один з трубопроводів з Росії до Китаю, призначений для транспортування газу далекосхідним маршрутом з Сахаліну, має запрацювати в 2027 році і експортувати до 12 мільярдів кубометрів газу на рік, порівняно з 10 мільярдами кубометрів, запланованими на початковому етапі.
Постачання газу з Росії до Китаю - головні новини
Російський "Газпром" постачає газ з РФ до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру". Обсяги експорту планують збільшити до 38 мільярдів кубометрів на рік.
Водночас, 20 серпня 2024 року стало відомо, що проєкт газопроводу "Сила Сибіру 2" тимчасово зупинили. Справа в тому, що Монголія, через територію якої має проходити трубопровід для постачання "блакитного палива" з РФ до Китаю, не включила його до плану розвитку.
Разом з тим вже у вересні у "Газпромі" заявили про підписання угоди про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю через Монголію. Однак, на той момент, офіційно Піднебесна не підтверджувала підписання угоди.