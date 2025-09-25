Рівень безробіття знизився, але набір кадрів залишається складним через мобілізацію та еміграцію.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2,5% на тлі високої невизначеності, пов’язаної з війною Росії проти країни. Попередній прогноз був більш оптимістичним – 3,3%.

Про це йдеться в економічному звіті ЄБРР.

При цьому незмінним зберігається прогноз реального зростання ВВП України у 2026 році на рівні 5% за умови досягнення перемир’я та отримання вигод від післявоєнної відбудови.

"Економічні перспективи України залишаються вкрай невизначеними, оскільки залежать від перебігу війни, енергетичної безпеки та продовження міжнародної підтримки", – йдеться у документі.

За даними звіту, в першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,9%, що було зумовлено споживанням та інвестиціями в критичну інфраструктуру. Водночас у банку додають, що нестача робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та слабкий експорт агропродукції продовжують обмежувати зростання.

Зазначається, що рівень безробіття знизився до найнижчого воєнного показника у 12%, але набір кадрів залишається складним через мобілізацію та еміграцію.

Дефіцит поточного рахунку України зріс майже на 50%у січні–липні, що, як пояснюють у ЄБРР, відображає високі імпортні витрати на військові потреби та енергоносії, а також слабкий експорт. Очікується, що дефіцит бюджету у 2025 році сягне 22% ВВП, при цьому зовнішнє фінансування становитиме близько 40 млрд доларів. Значна частина цих коштів надходитиме від Європейського Союзу, країн G7 (за рахунок доходів від заморожених російських активів) та Міжнародного валютного фонду.

Інфляція в Україні залишається високою, але поступово сповільнюється, знизившись із 15,9% у травні до 13,2% у серпні 2025 року.

"Національний банк з березня 2025 року утримує облікову ставку на рівні 15,5% у спробі стримати інфляцію, тоді як валютні резерви у серпні 2025 року досягли 46 мільярдів доларів – цього вистачає для покриття 5,5 місяців імпорту та забезпечення стабільності обмінного курсу", - йдеться у звіті.

Стан економіки України - інші новини

Реальний ВВП України в липні скоротився на 1% до попереднього року після зростання на 1,5% в червні, свідчать оцінки Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Зростання економіки в липні стримувало, зокрема, зниження реальної валової доданої вартості у сільському господарстві на 26%. Це відображає скорочення збору врожаю та зменшення врожайності у порівнянні з липнем 2024 року.

В серпні уряд схвалив Прогноз економічного розвитку України на наступні три роки, який передбачає два сценарії зростання економіки. Перший сценарій передбачає припинення вогню вже у 2026 році і за такого розвитку подій ВВП України зростатиме такими темпами: 2026 – 4,5%; 2027 – 5%; 2028 – 5,7%.

За другого сценарію бойові дії в Україні продовжуватимуться і наступного року, тоді зростання ВВП в наступні три роки може скласти: 2026 – 2,4%; 2027 – 4,7%; 2028 – 4,5%.

