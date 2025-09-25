Єврокомісія планує до кінця 2025 року опублікувати нову "стратегію" щодо російських туристів.

Російські туристи можуть продовжувати приїжджати до Європейського Союзу, попри нові санкції проти цього сектору. Про це заявили дипломати для EUobserver.

Як стало відомо, минулого року ЄС відвідали близько 541 тисяча росіян, порівняно з 517 тисячами у 2023 році та понад чотирма мільйонами за рік до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що країни Північної Європи, Балтії, Чехія та Польща закликали до жорсткіших обмежень для російських туристів з міркувань безпеки та як форму культурного бойкоту.

Але пропозиція Європейської комісії щодо 19 раунду санкцій проти РФ була спрямована на громадян ЄС, які хотіли б провести відпустку на території, що підконтрольна російському диктатору Володимиру Путіну.

"Забороняється надавати послуги, які безпосередньо пов'язані з туристичною діяльністю в Росії", - йдеться в проєкті пропозиції, з яким ознайомився EUobserver.

У документі йдеться про те, що таке рішення було прийнято "з метою зменшення доходів, які Росія отримує від таких послуг, та стримування реклами непотрібних поїздок і дозвілля в Росії".

"Заходи були вжиті в умовах, коли громадяни [Європейського] Союзу стикаються з підвищеним ризиком довільних арештів і затримань, а консульський захист громадян з подвійним громадянством є обмеженим", - додали у документі.

Своєю чергою комісія планує до кінця 2025 року опублікувати нову "стратегію" щодо російських туристів, які приїжджають до ЄС.

Проте один з дипломатів ЄС наголосив, що це, швидше за все, буде "м'якший, не зобов'язуючий документ" порівняно з пакетами санкцій ЄС.

Відомо, що посли ЄС у Брюсселі обговорять 19 пакет санкцій в п'ятницю.

Водночас інший дипломат наголосив, що навіть проєкт пропозиції щодо туризму ЄС у Росії може провалитися "між тими, хто виступає проти [культурних заборон], і тими, хто вважає її занадто м'якою".

У виданні підкреслили, що міністерства закордонних справ Франції, Італії та Іспанії відмовилися коментувати, чи підтримають вони обмеження доступу росіян до ЄС. За словами журналістів, минулого року ці країни прийняли найбільше російських туристів.

Однак колишній чиновник НАТО Джеймі Шей вважає, що одним з варіантів таких обмежень є введення туристичного податку для росіян.

"Олігархи та заможні росіяни, як правило, беруть довші відпустки і залишаються в ЄС на довший час, тому податок може бути прогресивним, скажімо, 500 євро за двотижневе перебування, що зростає до кількох тисяч за будь-який термін, довший за один місяць", - пояснив він, тоді як виручені кошти будуть направлені на допомогу Україні.

Водночас росіяни віком до 21 року або студенти не мають платити такий податок, адже вони є демографічною групою, яка "найбільше схильна до впливу цінностей ЄС", підкреслив Шей.

"Однак про те, що лише невелика частина тих, хто приїжджає, робить це заради цінностей, а не заради задоволення, свідчить відносно невелика кількість росіян, які подають прохання про надання притулку в ЄС. Лише 13 345 росіян шукали притулку в ЄС у 2022 році, близько 18 895 - у 2023 році і понад 10 000 - минулого року", - зазначили у матеріалі EUobserver.

Обмеження для росіян у Європі - що відомо

Раніше видання Euractiv писало, що Європа планує значно обмежити візи для туристів і дипломатів з Росії. Такі обмеження можуть запровадити у межах 19 пакету санкцій проти РФ, які розробляє Євросоюз.

"Ми не можемо просто миритися з тим, що росіяни подорожують і насолоджуються життям, поки їхній уряд щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці", - зауважив один з дипломатів ЄС.

Водночас деякі країни ЄС наполягають на повній забороні на в'їзд російських відвідувачів, однак це вимагатиме згоди більшості під час голосування в Єврокомісії.

