У 'ПриватБанку' змінився курс валют: скільки коштує долар 25 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 25 вересня, залишився на рівні попереднього показника і складає 41,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 гривня, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на попередньому рівні і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 25 вересня, також не змінився і становить 49,26 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 25 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,41 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

По відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні – 41,65 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні, в свою чергу, подешевшав на 20 копійок і складає 49,00 гривень за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,40 гривні за євро.

