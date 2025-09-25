Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро – 48,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 25 вересня, залишився на попередньому рівні – 41,65 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 20 копійок і складає 49,00 гривень за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,39 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,90 грн/євро, а курс продажу - 48,74 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 25 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,41 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

По відношенню до євро гривня посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Член правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначала, що офіційний курс гривні останнім часом практично не змінюється. За її словами, Нацбанк збільшив обсяги продажу валюти, щоб зменшити тиск на курс, а також послабив валютні обмеження для транспортних перевізників. Це має зробити розмитнення й доставку товарів більш передбачуваними.

Вас також можуть зацікавити новини: