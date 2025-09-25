За словами президентки Єврокомісії, збиття літаків РФ "на порядку денному".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що збиття російських винищувачів, які входять у повітряний простір НАТО, є "на порядку денному". Про це вона сказала в ефірі CNN, передає The Hill.

"На мою думку, ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр території, а це означає, що в разі вторгнення в повітряний простір, після попередження, після чіткого попередження, звичайно, варіант збиття винищувача, який вторгся в наш повітряний простір, розглядається", - зауважила фон дер Ляєн.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які входять в їхній повітряний простір.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів "зрозуміло" на коментар Трампа.

"Заяви фон дер Ляєн і Трампа пролунали на тлі того, що в останні тижні країни НАТО стикалися з вторгненням російських безпілотників і літаків у свій повітряний простір. Польські військові за допомогою союзників по НАТО збили кілька російських безпілотників, які порушили повітряний простір країни", - нагадали у The Hill.

Однак російські винищувачі вторглися у повітряний простір Естонії, через що країна застосувала статтю 4 НАТО.

"Сполучені Штати підтримують своїх союзників по НАТО в умовах цих порушень повітряного простору. І я хочу скористатися цією першою нагодою, щоб повторити і підкреслити, що Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО", - сказав у вівторок посол США в ООН Майкл Волц.

Водночас фон дер Ляєн додала, що Росія "випробовує" Європу "на всіх фронтах".

"Я маю на увазі, що це гібридна війна, яку ми переживаємо вже багато-багато років і яку Росія веде проти демократій Європейського Союзу та інших країн. Тому ми даємо відсіч на всіх різних фронтах. І, як я вже сказала, це рішення НАТО, але я хочу чітко заявити: не чіпайте нашу територію", - зауважила вона.

Порушення повітряного простору НАТО - останні новини

Раніше ЗМІ повідомили, що у Данії біля кількох аеропортів було помічено невідомі дрони. Це вже другий такий інцидент від початку тижня. Зазначається, що внаслідок цього було призупинено роботу аеропорту в місті Ольборг.

"Було затримано чотири рейси, у тому числі два літаки SAS, один Norwegian і один KLM", - написали у Sky News.

Своєю чергою колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що провокаціями в небі НАТО Путін переслідує три мети.

"Путін цими вторгненнями переслідує три мети: отримати тактичне уявлення про відповідні дії Альянсу; скоротити кількість наявних літаків і датчиків, які зараз захищають Україну; і внести розбіжності в Альянс з приводу того, наскільки агресивно реагувати на російські літаки, - вважає військовий.

