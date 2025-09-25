Видання розповіло, як Україні вдалося вплинути на мислення Трампа, ще й до такої міри, що він високо оцінив міць ЗСУ, які протистоять окупантам.

Нова стратегія України, спрямована на нафтопереробні заводи (НПЗ) РФ, вселила нову надію на прорив, оскільки російська економіка паралізована американськими митами.

Президент США Дональд Трамп сказав, що економіка РФ у стані вільного падіння і високо оцінив міць України, пише The Telegraph. Ця заява свідчить про найбільшу зміну зовнішньої політики Трампа.

Видання зазначило, що висока оцінка військових зусиль України з боку Трампа викликана тим, що ЗСУ змогли придушити нещодавній раптовий наступ росіян, завдавши їм серйозних втрат. Також є інформація про те, що в лавах російської армії, яка воює проти українців, спостерігається масштабне дезертирство.

Такі історії успіху складаються в загальну картину, і ті, хто знає главу Білого дому найкраще, інколи кажуть, що саме такі хороші новини найбільше впливають на його мислення.

"Але, мабуть, найбільше на Трампа вплинула чергова українська військова місія далеко від лінії фронту", - припустило видання.

Йдеться про те, що з початку серпня Україна активізувала дальні удари по російських НПЗ. Лише за нещодавній час було уражено щонайменше 16 із 38 російських НПЗ, що призвело до дефіциту палива та різкого падіння експорту. А через скорочення експорту Кремль втрачає гроші, необхідні для ведення війни проти України.

Націлювання на експорт російської нафти було ключовою стратегією Трампа. Він ввів додаткові торгові мита на Індію через те, що вона купує у РФ нафту.

Видання зазначило, що це наочно демонструє, що стратегія Трампа починає приносити плоди:

"А для України та Європи задоволений президент США - це добре".

Крім того, як додало видання, через суворі західні санкції і брак коштів Росії буде складніше переозброюватися швидкими темпами.

А ось Україна крім імпортної зброї, робить ставку на зростання власного виробництва, щоб компенсувати відсутність реальної підтримки з боку США.

"Технологічні досягнення останніх 3,5 років дозволили Києву виробляти безпілотники у величезних обсягах. Є й інші проєкти, наприклад, вітчизняна крилата ракета "Фламінго"", - зазначили журналісти.

Видання нагадало, що під час сумнозвісної перепалки в Овальному кабінеті Трамп заявив Зеленському, що "зараз у нього немає козирів".

"Хоча справжня військова перемога може залишатися лише мрією, президент України потихеньку нарощує свої позиції. І він, а тепер, можливо, і Трамп, вважає, що може домогтися цієї перемоги, якщо матиме час і підтримку міжнародних союзників", - підсумувало видання.

Заяви Трампа про війну в Україні

Нещодавно Трамп висловив думку, що Україна, за підтримки ЄС, зможе відвоювати в окупантів усю свою територію в початкових кордонах. Він зазначив, що російський "паперовий тигр" не може зрівнятися з відвагою українців.

Багато західних політиків і аналітиків такий розворот позиції Трампа оцінили як переломний. Дехто вважає, що таким чином він має намір умити руки від вирішення війни в Україні.

