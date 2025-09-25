Тимчасовий захист для українців Євросоюз скасовуватиме поступово.

Європейська Рада опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту українців у Євросоюзі.

"Хоча тимчасовий захист залишається свідченням солідарності Союзу з народом України, він за своєю природою є тимчасовим. Тому необхідно підготувати поступовий, сталий та добре скоординований перехід від цього статусу на той час, коли умови в Україні сприятимуть припиненню тимчасового захисту, враховуючи при цьому можливості та потреби України у відбудові", - йдеться у документі від 8 вересня.

Як пояснює Судово-юридична газета, українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну. Держави ЄС сприятимуть інтеграції тих, хто залишиться, та допомагатимуть із реінтеграцією в Україні для тих, хто повернеться.

Згідно з рекомендаціями, українцям, які перебувають у країнах Євросоюзу, Рада пропонує перейти з тимчасового захисту на національні правові статуси країн-членів ЄС. Зокрема, йдеться про такі варіанти, як дозвіл на проживання на підставі роботи, самозайнятості, навчання, сімейних обставин тощо.

Країни-члени ЄС мають надати українцям чітке роз'яснення щодо переваг тих чи інших статусів, щоб вони змогли прийняти зважені рішення.

Ті ж, хто не зможе перейти на національний правовий статус, зможуть подавати заявки на дозволи відповідно до директив ЄС, але не поєднуючи їх із тимчасовим захистом. Тобто вони не зможуть одночасно зберігати статус тимчасового захисту.

Зазначається, що українцям дозволять здійснювати ознайомчі візити до України, щоб оцінити умови для повернення, перевірити стан майна чи зв’язатися з рідними. Країни ЄС зобов'язуються встановити чіткі правила для таких поїздок і створять контактні пункти для інформування.

Після завершення тимчасового захисту країни ЄС повинні запровадити програми з фінансуванням від Євросоюзу. Вони мають допомогти із житлом, медичною допомогою та реінтеграцією в Україні.

Орієнтовний період для повернення – один рік після 4 березня 2027 року, коли закінчиться режим тимчасового захисту для українців. Українці, які беруть участь у цих програмах, зможуть легально залишатися в ЄС до моменту повернення.

Згідно з рекомендаціями, під час участі у програмах повернення українці збережуть право на легальне проживання в країнах ЄС до моменту виїзду.

Водночас особи з особливими потребами або батьки дітей, які ще навчаються у школі, матимуть змогу залишатися в ЄС довше – до моменту, коли Україна буде готова прийняти їх, або до завершення навчального року після 4 березня 2027 року.

Також повідомляється, що у країнах ЄС створюватимуться спеціальні "центри єдності", які інформуватимуть українців про можливості легалізації, повернення та умови в Україні.

Як повідомляв раніше УНІАН, Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації для держав ЄС щодо повернення реінтеграції та зміни офіційного статусу громадян України, які втекли від війни на територію країн блоку, коли дозволять умови. Вони були схвалені на випадок, коли умови в Україні будуть дозволяти поступове припинення дії статусу тимчасового захисту для українців.

Також заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розповідала, що Україна підготує систему соцпідтримки для біженців, які захочуть повернутися. За її словами, держава має заздалегідь підготувати українську систему соцпідтримки, а саме надати тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, аби українці отримали належну підтримку.

