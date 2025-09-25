Дощі охоплять північні області, а також Волинь, Рівненщину та Харківщину.

Антициклон, який завтра принесе в Україну суху та ясну погоду, у неділю, 28 вересня, поступиться місцем атмосферному фронту з північного сходу, внаслідок чого в північній частині країни пройдуть дощі.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, опади охоплять північні області, Волинь, Рівненщину та Харківщину. За її словами, на решті території 28 вересня переважатиме суха погода.

"У п'ятницю антициклон Petralilly з центром орієнтовно над Балтикою зумовить практично повсюди в Україні суху та сонячну погоду. На його периферії далеко на північному сході будуть атмосферні фронти, які несподівано у неділю прорвуться на північ України", - зазначила Діденко.

Відео дня

Вона поінформувала, що температура повітря 26 вересня в Україні очікується помірною, вдень +13+16, на півдні +15+18 градусів. Найближчої ночі - холодно, +2+9 градусів, на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі заморозки на грунті.

"У Києві 26 вересня переважатиме суха сонячна прохолодна погода з температурою повітря вночі +2+5 градусів, на околицях ймовірні заморозки на грунті, завтра вдень у столиці +13+15 градусів. У суботу втримається така ж погода, а ось у неділю кияни можуть прихопити із собою парасолі - підступний північно-східний атмосферний фронт зумовить збільшення хмарності та дощ", - розповіла синоптикиня.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, з 24 вересня в Україні спостерігається суттєве похолодання. Температура почала знижуватися і в денні години становить лише +12...+16 градусів. Водночас тепла погода ще тримається на півдні, сході та місцями в центральних областях, +20...+27, а на Луганщині взагалі ще розігріє до +29 градусів.

У столиці 24 вересня також різко похолоднішало. Так, у Києві збільшилася хмарність, а денна температура повітря знизилася до +15 градусів.

Вас також можуть зацікавити новини: